Tragedia nel foggiano, agente penitenziario uccide moglie e figlie e poi si spara

La strage in un appartamento di Orta Nova: l'uomo lavorava nel carcere di Foggia.

Tragedia della follia ad Orta Nova in provincia di Foggia dove un agente di polizia penitenziaria ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è suicidato sparandosi con la pistola d'ordinanza. La strage familiare si è consumata nell'appartamento che Ciro Curcelli, 53enne assistente capo, con la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni. Da quanto appreso dagli inquirenti, l'uomo avrebbe freddato moglie e figlie mentre erano ancora a letto e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine per avvertirle di quanto successo. Subito dopo si sarebbe poi ucciso con un colpo alla tempia. All'origine del folle gesto un disagio interiore che, prima del tragico epilogo, non si era mai manifestato: i colleghi del carcere di Foggia lo descrivono come una persona taciturna ma affezionata a moglie e figli.