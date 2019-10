La biblioteca del Palazzo Parlangeli sarà intitolata a Carlo Prato

Sarà intitolata al professor Carlo Prato la Biblioteca dell’Università del Salento attualmente al piano terra di Palazzo Parlangeli, che troverà collocazione definitiva nell’edificio 5 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce).

La cerimonia è in programma lunedì 14 ottobre 2019 in due momenti: alle ore 9.30 con un seminario nell’aula “Ferrari” di Palazzo Codacci-Pisanelli (piazza Angelo Rizzo, Lecce), alle ore 12.30 con l’intitolazione a Palazzo Parlangeli (via Stampacchia 42, Lecce).

Il seminario, presieduto dal professor Onofrio Vox, ordinario di Letteratura greca, dopo i saluti del Rettore Vincenzo Zara, del Presidente del corso di laurea in Lettere Mario Capasso e del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Giovanni Tateo, vedrà gli interventi in ricordo di Carlo Prato di Pietro Giannini, professore emerito di Letteratura greca (UniSalento); Valerio Ugenti, professore onorario di Letteratura cristiana antica (UniSalento); Dina Micalella, professoressa ordinaria di Letteratura greca all’Università di Torino.