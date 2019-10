Prima categoria, il Salve capolista non vuole smettere di sognare

La formazione salentina guidata dall’esperto tecnico Francesco Rollo, dopo tre giornate dall’avvio del torneo di prima categoria si trova in vetta alla classifica a punteggio pieno. Tre i successi in altrettante gare disputate nel girone C.

“Siamo soddisfatti, è stata una buona partenza – dichiara soddisfatto il mister Francesco Rollo. I primi risultati sono frutto di un attento lavoro svolto in estate tra società e staff tecnico. A Salve nulla è lasciato al caso, grazie all’impegno del presidente Pierluigi Rosafio. Abbiamo lavorato bene nel mercato calciatori con gli ingaggi di Rizzo, Fracella, D’Argento, Gabrieli, Rollo, Antonazzo, Ratta, Bruno, Baglivo, abbinati alle riconferme di Chiffi, Romano, De Icco e Colella, e sin dal precampionato tutti i ragazzi si stanno allenando con serietà e dedizione. Chi ben comincia – prosegue il tecnico – ha il vantaggio di poter lavorare serenamente”.

Domenica prossima ad attendere il Salve, il big match interno contro il Seclì secondo in classifica. “Sfida impegnativa contro una formazione arcigna e collaudata, che merita la posizione e viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo contro Leverano. La mia squadra si farà trovare pronta – sottolinea Rollo - siamo concentrati sull’obiettivo e vogliamo dare continuità al buon avvio di stagione”.

Traguardo finale che il Salve dovrà contendere con avversari del calibro di Galatina, Tricase, Melendugno e Monteroni. “Domenica ci saranno molti scontri diretti che potranno offrire importanti indicazioni sul valore degli avversari – prosegue Rollo. Galatina contro Tricase, rappresenta la storia del calcio salentino, sarà un match entusiasmante. Gare dal risultato aperto anche Melendugno – Capo di Leuca e Leverano contro Zollino. Derby per la svolta si disputerà invece tra Copertino e Monteroni, squadre di valore, ma in difficoltà in questo avvio di stagione”.

1 categoria Gir. C

CLASSIFICA

Salve 9; Seclì 7, Melendugno 7; Leverano 6, Zollino 6, Galatina 6, Cedas Avio BR 6, Capo di Leuca 6, Tricase 6; Copertino 3, Soleto 3, Virtus Lecce 3; Monteroni 1, Atl. Veglie 1; Latiano 0, Poggiardo 0.

PROSSIMO TURNO

Atl. Veglie - Latiano

Copertino - Monteroni

Melendugno - Capo di Leuca

Leverano - Zollino

Poggiardo - Soleto

Galatina - Tricase

Salve - Seclì

V.Lecce - Cedas Avio BR