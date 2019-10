Chirurgia vascolare al Fazzi: "Assurda la mancanza di un reparto così importante"

La denuncia del consigliere regionale pentastellato Antonio Trevisi.

“Il piano di riordino ospedaliero prevede che il Vito Fazzi di Lecce, classificato come ospedale di II livello, abbia il reparto di chirurgia vascolare con 12 posti letto. Peccato però che il reparto esista solo sulla carta”, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio Trevisi, che ha depositato un’interrogazione indirizzata al presidente /assessore alla Sanità Emiliano per conoscere le ragioni della mancata attivazione del reparto.

Come previsto dal D.M. 70 del 2015, i presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, devono essere dotati di tutti i reparti previsti per gli ospedali di I livello nonché di strutture che attengono anche a discipline più complesse tra le quali figura “chirurgia vascolare”.