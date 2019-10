Regionali, Poli Bortone attacca: “Centrodestra pugliese in declino”

L'ex sindaca di Lecce e membro della segreteria nazionale del Msi Fiamma Tricolore commenta negativamente gli incontri a Bari tra i tre partiti principali del centrodestra.

“Il centrodestra pugliese nella sua pseudo unità da campagna elettorale dimostra ancora una volta di non aver appreso la lezione”. Non risparmia critiche Adriana Poli Bortone, ex sindaco di Lecce e membro della segreteria nazionale di Msi Fiamma tricolore, commentando gli incontri di Bari intorno dei tre partiti nazionali del centrodestra con “finte schermaglie sulla titolarità ad esprimere il candidato presidente” che “restituiscono alla potenziale base di elettori di centrodestra l’immagine plastica del declino inesorabile di una ex coalizione che non avendo i numeri per conseguire la vittoria continua ad ignorare soggetti locali e nazionali che potrebbe tentare di coinvolgere come suoi alleati”.

“La schizofrenia sul tema primarie - afferma - la dice lunga: uno strumento di selezione politica, utilizzato solo per le scorse elezioni comunali e solo in Puglia. Oggi da quanto gli stessi responsabili politici dei tre partiti riferiscono non è data ai segretari regionali l’autonomia per scegliere il miglior candidato, né saranno le primarie a fare da elemento di selezione del candidato stesso: sarà Roma a decidere sulla base di una spartizione squisitamente geografica, lontana anni luce dall’attuale sentire degli elettori. Solo il responsabile regionale della Lega Puglia ricorda che esistono realtà nazionali e civiche che vanno tenute in considerazione e che, aggiungiamo, hanno già determinato la vittoria di diversi sindaci pugliesi”.

“Fratelli d’Italia – prosegue - ha deciso ormai di seppellire la storia della destra (buon testimone la cancellazione del logo Msi dal logo di An assunto da Fdi) e candida un centrista doc già sperimentato e perdente contro Vendola”. Il riferimento è ovviamente a Raffaele Fitto, indicato da molti come il nome che dovrebbe correre per la presidenza pugliese.

“Fi – prosegue - ha già dimostrato di avere responsabili regionali deboli, inadatti a sostenere le proprie candidature e sarà difficile che questa volta riesca a trovare un soggetto generoso pronto a mantenere la soglia di eletti di FI, la Lega potrebbe pescare in un civismo di destra ancora presente nella nostra regione. Sta di fatto che nel recinto del centrodestra non c’è posto attualmente per altri partiti nazionali di destra, né per un vero civismo meridionalista. Ne prendiamo atto, ci sentiamo liberi di guardare verso volti nuovi che abbiano capacità di analisi, di proposta, di progettualità concreta per la nostra Puglia che ha subito amministrazioni disattente e lontane dalla vecchie e nuove povertà del territorio. Volti nuovi, diversi, capaci”.