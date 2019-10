Nuovo volo dalla Puglia: da marzo il diretto per Malta

Si arricchisce l’offerta per l’estate 2020 per i viaggiatori che transitano in Puglia.

A partire dal prossimo marzo, infatti, sarà possibile raggiungere Malta da Brindisi, con una cadenza di due volte a settimana, con un volo diretto Ryanair.

“Cresce ancora la sinergia con la compagnia irlandese, commenta il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. Siamo certi che la nuova destinazione troverà favorevole accoglienza sia per il traffico incoming sia per coloro che volessero raggiungere un arcipelago ricco di storia e cultura che si affaccia sul Mediterraneo e che condivide con la nostra terra frammenti di bellezze architettoniche e tradizioni.

Stiamo lavorando in sintonia con le linee tracciate nel nostro piano industriale: i numeri straordinari con i quali abbiamo chiuso la stagione appena trascorsa, confermano la strategia che stiamo perseguendo con particolare riferimento al network internazionale, favorendo le frequenze dei collegamenti con l’Europa e con i paesi del Mediterraneo”.