Sbarcano nel Salento dopo viaggio di un mese, 13 migranti rintracciati al largo

Nuovo sbarco nel Salento: circa un’ora fa sono stati portati a Gallipoli tredici migranti, rintracciati al largo di Porto Selvaggio da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Sul posto, per le operazioni di soccorso è intervenuto il personale della Croce Rossa, con i propri mezzi: i migranti, tutti di sesso maschile, sarebbero provenienti, secondo le prime informazioni, dalla Siria, dal Pakistan, dalla Palestina e dall’Iran.

Avrebbero viaggiato per circa un mese passando per la Siria, la Turchia e la Grecia per poi arrivare sulle coste salentine. Sono in buono stato di salute ma digiuni da tre giorni sono stati assistiti e rifocillati dai medici Usmaf e dagli operatori della Croce Rossa. Presto saranno trasferiti al don Tonino Bello di Otranto.