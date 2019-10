L'Aps Ngracalati ottiene il riconoscimento Bandiera Verde 2019 della CIA

La CIA-Agricoltori italiani ha assegnato all’unanimità il Premio “Bandiera Verde Agricoltura" 2019, sezione “Agri-folk”, al festival eco-culturale “Borgoinfesta” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Ngracalati.

Con la "Bandiera Verde Agricoltura", la CIA premia aziende agricole, enti locali, associazioni, comuni, scuole e personalità che si sono particolarmente distinti nelle azioni e politiche svolte a favore dell’agricoltura, dell’ambiente, dello sviluppo territoriale, nonché di progetti didattici e di welfare relativi ad una migliore conoscenza del mondo agricolo, alla tutela dell’ambiente, della storia e dell’economia delle aree rurali.

Il premio, nello specifico, consiste nell’assegnazione di una bandiera esclusiva nonché la possibilità dell’uso del marchio “Bandiera Verde Agricoltura”. Il conferimento avverrà il 12 novembre alle ore 10.30 a Roma presso la Sala Promoteca del Campidoglio.