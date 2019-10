Eccellenza, sesto turno impegnativo per le 4 squadre salentine

Sesto turno di Eccellenza impegnativo per le quattro formazioni salentine.



L’Ugento allenato da mister Mimmo Oliva sarà ospite del Martina, nel big match di giornata. Chi vince ha l’opportunità di allungare in vetta alla classifica, Molfetta permettendo. Il team barese che compone il terzetto delle battistrada sarà impegnato nella ostica trasferta contro il San Marco.

Sfide complicate per il Gallipoli, ospite del UC Bisceglie e per l’Otranto in casa contro il Barletta a caccia di punti salvezza. Giornata di campionato che potrebbe avvantaggiare la riscossa della Deghi Lecce impegnata tra le mura amiche contro i foggiani del San Severo.

“Ci attende una gara complicata, da affrontare con concentrazione e umiltà per raggiungere il risultato positivo – dichiara il presidente della Deghi, Alfredo Matranga. Il San Severo è squadra ostica, abituata a lottare su ogni campo. Non sarà facile. Per il match tornano a disposizione di mister Vanni Simone gli attaccanti Malagnino e Libertini, sperando che infortuni e sfortuna siano un lontano ricordo”.

Sulle altre gare delle salentine nel sesto turno, Matranga prova a sbilanciarsi. “Nella supersfida Martina - Ugento si affrontano due formazioni quadrate che meritano il piazzamento in classifica. I padroni di casa, forse hanno qualcosa in più, e credo siano in grado di competere per il successo finale.

Il Gallipoli di mister Andrea Salvadore è invece una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere e fare esperienza nella categoria – ammette il dirigente Deghi. Nella trasferta di Bisceglie potrà trovare ancora delle difficoltà.

Gara dal risultato aperto ad ogni pronostico è Otranto - Barletta. I ragazzi di mister Bruno sono forti in casa – commenta Matranga - ma gli ospiti passati sotto la guida dell’esperto tecnico Massimiliano Tangorra daranno battaglia per cancellare gli zero punti in classifica”.

ECCELLENZA - 6^ giornata – domenica ore 15.30

Altamura - Vieste

A. Barletta - V. Trani

Deghi - AT San Severo

Martina - Ugento

Otranto - Barletta 1922

San Marco - Molfetta

Orta Nova - Corato