Errore del Piano Pesaggistico Regionale: via libera del Tar all'ampliamento di Lecce-Lepore

La sentenza del Tar accoglie il ricorso della Fly Mediterraneo.

Il Tar di Lecce dà nuovo respiro al programma di potenziamento e valorizzazione all’aeroporto Civile “Lecce-Lepore” il cui compendio immobiliare per circa 50 ettari ricade nei territori di Lecce e Vernole.

Con sentenza depositata nella giornata di ieri il Tar, accogliendo il ricorso proposto dalla società Fly Mediterraneo, proprieTaria dell’Aeroporto, difesa dall’avvocato Pietro Quinto, ha annullato la previsione vincolativa contenuta nel PPTR di «bosco», incidente sull’intero sedime aeroportuale e relative aree annesse e di pertinenza.

Come documentato nel corso del giudizio dalla società la previsione del PPTR è il frutto di un errore ricognitivo ed è in contrasto con la definizione contenuta nella legge, che precisa le caratteristiche naturali in termini di vegetazione e di dimensioni perché un’area possa essere qualificata come area boscata. Il Tar ha condiviso le tesi della società ricorrente rilevando come dallo studio agronomico prodotto in giudizio, frutto di una ricognizione nel 2015, è risultato che l’area interessata ha perso in misura pressocchè totale le caratteristiche che aveva nel 2006, epoca di realizzazione delle ortofoto poste a base della perimetrazione del PPTR. Tale situazione – ha precisato il Tar – è stata riconosciuta dalla Regione che ha dato atto della trasformazione dello stato dei luoghi dovuta ad attività di aratura che ha comportato l’eliminazione della vegetazione spontanea.

Alla luce di tale ricognizione, ha affermato il Tar, è evidente che l’area in esame – già pressocchè priva di essenze arboree - “è altresì priva di essenze arbustive in grado di rigenerarsi, e di fornire un autonomo ecosistema, e, dunque, in ultima analisi, non presenta le caratteristiche fisiche richieste dalla legge per essere qualificata quale bosco. Sul punto – conclude il Tar – la circostanza che la Regione abbia assunto a base della perimetrazione una situazione fattuale datata, in quanto non più conforme a quella attuale, rende fondato il vizio di un deficit istruttorio e di una falsa rappresentazione della realtà. Da qui la illegittimità della previsione del PPTR con riferimento all’area di proprietà della società.

Nel commentare la decisione del Tar l’avvocato Quinto ha sottolineato che “l’infrastruttura aeroportuale è di enorme importanza strategica per il Salento e su quella infrastruttura sono stati realizzati, negli ultimi quindici anni e sono tutt’ora in corso, cospicui investimenti, dotando la stessa di una nuova aerostazione, parcheggi, piazzole e piste asfaltate per circa 70.000 mq. di copertura: l’utilizzazione delle aree contermini non più vincolate, oggetto di compromessi onerosi, consentirà alla società di effettuare l’allungamento della pista e la dotazione di maggiori infrastrutture complementari e servizi aeroportuali”.