Borgo Piave, restyling per piazza Ferrandi

Il progetto fa parte del programma di riqualificazione delle periferie "Lecce, citta ruraLe".



Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione urbana e architettonica di Piazza Ferrandi a Borgo Piave. Il progetto, inserito all'interno del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Lecce, Città ruraLe”, ridisegnerà uno spazio pubblico attualmente desolato.

Inserita in un’area di circa 3.200 metri quadri la piazza è ripensata per essere spazio pubblico e aggregativo per i residenti ma anche per i visitatori, in connessione con la pista ciclabile che parte da Lecce, attraversa Borgo San Ligorio e arriva proprio in questo spazio rinnovato. L’intervento si ricompone in una forma rettangolare regolare divisa da un asse che ricongiunge la piazza alla viabilità carrabile perpendicolare alla piazza stessa. Due zone per lato piazza connotate da due diverse metrature e da un pavimento in basolato di Soleto saranno a servizio della comunità e degli esercizi commerciali, che saranno aperti nella zona delle residenze ERP (al piano terra). Arricchiranno la piazza una serie di aiuole alte e basse con essenze e arbusti tipici del nostro territorio come salvia, rosmarino, timo ecc., un’illuminazione adeguata e 5 panchine da 4 metri l’una.



“Il lavoro di riqualificazione di alcuni dei nostri borghi è a buon punto - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci -. A dicembre consegneremo a Borgo San Nicola il suo parco - dotato di attrezzature per lo sport, un percorso pedonale e uno ciclabile, aree giochi per bimbi, un’area parcheggio per 14 auto, un impianto di illuminazione a led, un progetto che prevede la messa a dimora di alberi di alto fusto e il restauro della torre colombaia. Abbiamo quasi concluso i lavori di riqualificazione della piazza di San Ligorio. Adesso, l’avvio di questi interventi a Borgo Piave arricchisce una visione di riqualificazione della città che intende rendere questi luoghi straordinari non solo più vivibili e decorosi per i residenti ma parte integrante dei circuiti turistici attraverso cui promuoverne e valorizzarne storia e peculiarità”. Fonte: Comune di Lecce