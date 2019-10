Depressione, schizofrenia e sindromi nevrotiche: patologie sempre più diffuse

Il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale 2019, parla di 851.189 persone con patologie psichiatriche assistite dai servizi specialistici. Il tasso di mortalità per suicidio in Italia e pari a 6 per 100 mila residenti, il più basso in Europa. C’è la necessità di combattere pregiudizi e stigma nei confronti delle persone che soffrono. L’emergenza più grande è quella del supporto alle famiglie dei pazienti psichiatrici, che spesso vengono lasciate sole.

Ieri, in tutta Europa, è stata celebrata la Giornata Mondiale della salute mentale: non siamo in salute, se manca la salute mentale, ci ricorda l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità). L’obiettivo della comunità scientifica è di far capire a tutti quanto sia importante la prevenzione anche nel campo della salute mentale. Una depressione latente al primo trauma può travolgerci e devastare la nostra vita: è come un cancro invisibile che divora il nostro cervello. Nessuno è esente dalla possibilità, in determinate condizioni ambientali, di ammalarsi. Bisogna essere in grado di fare una diagnosi precoce, che favorisca un immediato accesso alle cure prima che sia troppo tardi. Ma il primo problema è superare il pregiudizio, la paura e lo stigma che ci impediscono di rivolgerci a uno psicologo o a uno psichiatra. La buona notizia è che i dati forniti dal Ministero parlano di un calo dei suicidi: vuol dire che cresce il numero di persone che si curano prima che sia troppo tardi. Inoltre, in Puglia dovrebbe arrivare a breve lo psicologo a scuola: un supporto fondamentale per gli adolescenti, nella fase più critica della vita. Quest’anno la Giornata, organizzata dalla Federazione mondiale per la salute mentale è sostenuta dall'Oms, dall'International Association for Suicide Prevention e dalla United for Global Mental Health, è stata dedicata proprio alla prevenzione del suicidio. Certo i numeri dei suicidi fanno ancora paura: parliamo di cifre da guerre mondiali. Nel mondo sono circa 800 mila le persone che si tolgono la vita: è la seconda causa di morte tra 15 e 29 anni. Per fortuna le cose in Italia migliorano: i casi di suicidio sono pari a 6 per 100mila residenti (più basso della media europea, pari a 11 per 100mila). “Tale quota aumenta con l’età, passando da 0,7 nei giovanissimi (fino a 19 anni) a 10,5 negli anziani, con valori 4 volte maggiori nei maschi rispetto alle femmine - ci informa il documento del “World Mental Health DAY”, Nella classe di età tra i 20 e i 34 anni, il suicidio rappresenta una rilevante causa di morte (12% dei decessi).



LE CIFRE DELLA SALUTE MENTALE IN ITALIA