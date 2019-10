Da Castrì a Erchie per spacciare: sotto i tappetini dell'auto droga e 1400 euro, arrestati

L'arresto ieri sera a Erchie. In manette un 27enne e una 22enne di Castrì.



Sotto il tappetino dell'auto 60 grammi di marijuana e 1400 euro in contanti. Sono finiti in manette due ragazzi di Castrì: si tratta di Stefano Maira, 27 anni, e Francesca marchese, 22. I due giovani sono stati controllati ieri sera dai carabinieri, mentre si trovavano in auto a Erchie, in provincia di Brindisi. La loro vettura è stata perquisita ed è stato in quel momento che gli agenti hanno trovato droga e contanti, opportunamete nasosti sotto ai tappetini. I due giovani sono stati quindi accompagnati verso la loro bitazione dove sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.