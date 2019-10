Apulia Film Forum, a Brindisi Toni Servillo e Sergio Rubini: l'ingresso è gratuito

Per celebrare al meglio la decima edizione dell’Apulia Film Forum in corso a Brindisi, ma anche per mostrare il territorio attraverso gli occhi di straordinari di autori cinematografici, la Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia hanno deciso di realizzare per la comunità brindisina due serate speciali a ingresso libero ospitando due grandi interpreti del cinema italiano: l’attore e regista Sergio Rubini e l’attore Toni Servillo. Ai due artisti sono abbinati due importantissimi film, girati proprio tra Brindisi e la sua provincia, che li vedono protagonisti.

Il primo talk-show in programma domani, sabato 12 alle 19 al Teatro Verdi, è con l’attore e regista pugliese Sergio Rubini, cui seguirà la proiezione del film “L’uomo Nero” (Ita2009 – 116’), interpretato e diretto da Rubini. Il giorno dopo, domenica 13 alle 19 sempre al Teatro Verdi, sarà di scena l’attore Toni Servillo che parlerà del film “É stato il figlio” (Ita 2012 – 90’) di Daniele Ciprì del quale è il protagonista principale. Entrambi gli incontri, moderati dal giornalista Fabrizio Corallo, saranno introdotti della presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.