Tennis, al via l’avventura del Ct Maglie in A1 maschile: si parte da Prato

Comincia domenica 13 il campionato di A1 maschile a squadre per il Ct Maglie che sarà impegnato nella trasferta toscana contro il Tc Prato. A seguire, domenica 20 i salentini ospiteranno il Vela Messina; il 27 trasferta a Napoli contro il Ct Vomero, poi comincerà il ritorno.



Il circolo pratese ha in squadra elementi importanti come l’argentino Facuno Arguello (223 ATP), lo slovacco Filip Horansky (173 ATP), il bulgaro Dimitar Juzmanov (294 ATP), Jacopo Stefanini (2.2) e Matteo Trevisan (2.2).



Di contro, il Ct Maglie opporrà il bielorusso Egor Gerasimov (92 ATP), il tedesco Peter Torebko (309 ATP), l’olandese Jelle Sels (308 ATP), il francese campione del Roland Garros Junior Geoffrey Blancaneux (328 ATP), Francesco Garzelli (2.2), Mattia Bellucci (2.3), Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Mattia Leo (2.5), Daniel Bagnolini (2.5), Silvio Mencaglia (2.7), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.1), Alexander Gammariello (3.1), Luigi Corrado (3.2), Marco Baglivo (3.3).



I risultati in tempo reale saranno pubblicato sul sito della federazione (federtennis.it). Si può ancora sottoscrivere l’abbonamento alle gare casalinghe del Ct Maglie, con agevolazioni per ragazzi e allievi delle scuole tennis accompagnati dai maestri, e per i ragazzi under 14 accompagnati da un adulto. Info: 0836-427474, cell. 349-1480202, mail ctmaglie@gmail.com, oppure ci si può recare in segreteria in via Madonna di Leuca.



Fonte: salentosport.net