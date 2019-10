Mediazione familiare, a Lecce apre lo sportello gratuito

Sarà inaugurato lunedì 14 ottobre 2019 alle h. 9:30 presso la sede di Via Brenta del Tribunale Ordinario di Lecce lo Sportello informativo sulla Mediazione familiare e sui Servizi del Centro Ascolto per le Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

Lo sportello informativo è un servizio dal quale il cittadino può ricevere, in modo riservato e gratuito, informazioni sugli interventi di mediazione familiare e più in generale su tutti i servizi offerti dal Centro ascolto per le famiglie. Lo sportello si trova presso il Tribunale di Via Brenta, al Piano terra, stanza 13. Il servizio sarà attivo ogni lunedì dalle 10 alle 13. L'accesso è libero e volontario per tutti coloro che desiderano avere informazioni sulla mediazione familiare e sugli altri servizi offerti: avvocati, operatori sociali e cittadini potranno rivolversi allo sportello senza alcuna prenotazione.

Lo sportello fornisce informazioni circa le straordinarie potenzialità della mediazione familiare e, se del caso, invia le parti e i loro difensori al servizio di mediazione familiare pubblico competente per territorio dove, se vi saranno i presupposti, potrà essere avviato gratuitamente il percorso. Il servizio non offre consulenza legale. Lo sportello è pubblico e gratuito gestito da mediatori familiari del centro ascolto per le famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce.