Agri-food per la salute: domenica pillole di prevenzione nel mercato contadino di Lecce

Appuntamento domenica 13 ottobre Coldiretti in campo nei Mercati di Campagna Amica di piazza Bottazzi e piazza Ariosto.

“Pignate” di legumi, focacce della salute, “pillole” di prevenzione e solidarietà nel Mercato contadino di Lecce. Domenica 13 ottobre, a Lecce, nel Mercati di Campagna Amica di piazza Bottazzi e piazza Ariosto, Coldiretti in campo per sostenere “La spesa sospesa”, il cesto della solidarietà a cura della Fondazione Ant Italia: si potranno acquistare e donare all'associazione i prodotti a km zero che verranno utilizzati per realizzare i cesti da vendere in beneficenza. Il ricavato andrà all'assistenza domiciliare ai malati di tumore.

Iniziativa a cura di Coldiretti Donne Impresa Lecce nel mercato di piazza Bottazzi, alle ore 10, dove, oltre alla solidarietà si parlerà di ricette e alimenti della dieta mediterranea e di consigli utili contro acciacchi e malanni autunnali. Sarà presentato il libro “La Dieta Mediterranea nella tradizione salentina”, a cura dell'associazione La Chiave D'Argento. Spazio poi alla prevenzione con un ospite speciale: la dottoressa Silvana Leo (direttore dell'Unità operativa di Oncologia Medica al “Vito Fazzi” di Lecce, coordinatrice regionale di Aiom Puglia (associazione italiana di oncologia medica) e di Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologici medici ospedalieri), che parlerà dell'importanza dei corretti stili di vita per prevenire le malattie oncologiche. Momenti golosi poi dedicati alla degustazione di piatti toccasana per la salute, come le “pignate” di legumi e le focacce alle cicorie.