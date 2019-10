Rogo all'alba in città, distrutta l'auto di una donna

La 500L era parcheggiata in via Potenza.



Ancora incendi d'auto per le vie cittadine: questa volta è toccato alla Fiat 500 L di una donna che era parcheggiata in via Potenza. La chiamata dei residenti della zona ai vigili del fuoco è scattata alle 6 circa di questa mattina: l'auto è stata intaccata nella parte anteriore e l'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi adiacenti. Mistero sulla matrice del rogo: le indagini sono affidate ai carabinieri della locale compagnia.