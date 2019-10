Basket, Serie C: debutta a casa la Spot Mail Lecce

Esordio casalingo nel campionato di Serie C Silver di basket per la Spot Mail Lsb Lecce. Sul parquet del “Palaventura” di Lecce il roster allenato da coach Lorenzo Leopizzi, tra obiettivo salvezza e sogni playoff, bagnerà lo storico debutto interno affrontando sabato alle 19 la Fortitudo Trani, nella gara valida per la seconda giornata della regular season.

Una sfida che si preannuncia avvincente, tra due formazioni neopromosse, reduci da importanti successi nel primo turno: la Spot Mail Lecce nella trasferta di Bari contro l'Adria e il Trani in casa contro Mesagne.

Sull’atteso match, ad ingresso libero così come disposto dalla società leccese presieduta da Sandro Laudisa, giunge il commento del dirigente Lino De Filippi.