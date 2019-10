Barche ormeggiate abusivamente a Santa Caterina: parte l’avviso di rimozione

La Capitaneria di Porto ha intimato ai proprietari di spostare le imbarcazioni entro il 19 ottobre.

Avviso di sfratto rivolto a tutti i proprietari delle imbarcazioni ormeggiate abusivamente nello specchio acqueo prospicente l’approdo di Santa Caterina, e ai titolari delle unità da pesca e da diporto che sostano arbitrariamente presso lo scalo di alaggio comunale. Ieri, i militari della Guardia Costiera di Gallipoli, in collaborazione con la Polizia Municipale di Nardò, hanno affisso, su circa ottanta imbarcazioni, una diffida alla rimozione entro le 8 del prossimo 19 ottobre, pena la rimozione forzata di concerto con l’amministrazione comunale, e l’adozione delle azioni penali previste per abusiva occupazione del demanio marittimo. Le barche si trovano in parte ormeggiate senza alcun titolo all’esterno degli specchi acquei in concessione all’approdo turistico, in parte depositate presso lo scalo di alaggio comunale. L’operazione si inserisce nell’ambito di una serie di interventi finalizzati a stabilire il rispetto della legalità lungo il litorale salentino.