Cocaina, kit per confezionarla e 1800 euro nella colonnina per innaffiare: in manette 57enne

Finisce in manette un pregiudicato 57enne di Melpignano. Arresti anche a Lecce e Monteroni.

Finisce in manette Luigi Golia, 57enne pregiudicato di Melpignano, che nella sua villa di campagna deteneva 292 grammi di cocaina purissima, accuratamente nascosta all’interno di una colonnina per innaffiare, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1800 euro in banconote di piccolo taglio. Il soggetto è stato accompagnato in carcere a Lecce.

Sempre i carabinieri, a Lecce, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Maria Dell’Anna, 38enne del posto, che deve espiare 3 anni, 10 mesi e 29 giorni per traffico di sostanze stupefacenti.