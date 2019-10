Uno sorpreso a spacciare, l'altra ad acquistare la droga: arresto per due

Un 31enne di Racale e una 28enne di Melissano finiscono ai domiciliari dopo l’arresto.

Uno spacciava, l’altra acquistava la droga: finiscono in manette a Racale, Simone Minutello, 31enne, sorpreso in via Archimede a cedere tre involucri in cellophane contenenti complessivamente 0,8 grammi di cocaina in favore di Ines Stamerra, 28enne, anch’ella arrestata per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Melissano, a cui era sottoposto.