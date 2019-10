Nel casolare un kg di marijuana, munizioni e una pistola: nei guai 66enne

Finisce in manette un uomo di Cutrofiano, dopo la perquisizione nel suo casolare di proprietà.

Marijuana, polvere da sparo, piombini, una pistola semiautomatica nascosti nel casolare di proprietà: è quanto rinvenuto dai carabinieri in un controllo a Cutrofiano, dove è stato arrestato Salvatore De Donatis, 66enne del posto.