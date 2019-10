S'accascia a terra mentre si trova in bici, muore in strada 65enne leccese

Muore un 65enne leccese, caduto in strada dalla bici. Inutili i soccorsi.

Si è accasciato a terra, mentre si trovava in sella alla bici l’uomo 65enne, morto questa mattina in strada, a Lecce: la tragedia si è consumata in via Palumbo.

L’uomo, disteso sull’asfalto, è stato dapprima soccorso dagli agenti di polizia che hanno provato una prima rianimazione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, dopo essere stati allertati da quanti hanno assistito alla drammatica scena. Sul posto, immediato l’intervento del 118: l’infermiere ha intubato l’uomo e ha utilizzato il defibrillatore, tentando di rianimare l’uomo.