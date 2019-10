Scoperto con la droga durante un controllo, in manette 34enne gallipolino

L'arresto eseguito ieri sera dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Gallipoli.



Durante un'attività di contrasto allo spaccio di droga gli agenti della squadra volante del Commissariato di Gallipoli hanno arrestato un 34enne del posto, Fernando Giuranna, per detenzione ai fini di spaccio di circa 100 grammi di hashish. Durante il controllo effettuato su strada gli agenti hanno trovato addosso all’uomo tre dosi di droga per un peso complessivo di circa 5 grammi e 70 euro, somma che è risultata provento dell’attività illecita. A quel punto la perquisizione è proseguita a casa dove i poliziotti hanno trovato un panetto di circa 87 grammi della stessa sostanza stupefacente ed una bustina con altri 7 grammi, un bilancino di precisione funzionante, un taglierino ed un coltellino utilizzati per il selezionamento della droga. Sottoposto agli arresti domiciliari, l’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.