Sassaiola e botte durante Casarano-Taranto, denunciati 17 tifosi

Gli scontri sono avvenuti domenica scorsa all'esterno e all'interno del "Capozza". Avviate le procedure di Daspo.

Sono in totale diciassette i tifosi individuati e denunciati dagli investigatori della DIGOS che, domenica 8 settembre, nei pressi dello stadio “Capozza” di Casarano hanno dato sfogo ad atti di violenza iniziati poco prima dell’avvio dell’incontro di calcio contro il Taranto.

Si tratta di 9 supporter del Taranto - B.A. del ’72, C.P. del ’87, C.M. del ’82, D.L.A. del ’88, D.F. del ’77, L.M. del ’83, P.M. del ’94, S.F. del ’75 e U.B. Del’ 74 - e 8 del Casarano - B.A. del ’99, E.P. del ’90, M.M. del ’69, M.A. del ’87, R.M. del ’77, S.E. del ’75, S.F.S.G. del ’86 e T.D. Del ’89 - che a vario titolo e in concorso tra loro, sono stati denunciati per i reati di lancio e uso di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e rissa.



Cinque di loro, tutti di Taranto, meno di un’ora prima, sulla SS.613 all'altezza di Squinzano, avevano lanciato oggetti contundenti e bottiglie in vetro contro il pullman con a bordo tifosi del Fasano diretti a Nardò per assistere all’incontro tra le compagini sportive delle due cittadine.

La vettura con a bordo i tifosi del Taranto autori del gesto, poco dopo, è stata intercettata dal personale DIGOS di Lecce e della Polizia di Stato che ha identificato gli occupanti i quali, nella circostanza hanno anche tentato di disfarsi di un coltello a serramanico lanciandolo dal finestrino. I cinque sono stati denunciati per lancio e porto di oggetti atti ad offendere ed è stata avviata la procedura per l’irrogazione del DASPO.

In merito, invece, a quanto avvenuto intorno allo stadio “Capozza” di Casarano, le frange più estreme delle opposte tifoserie, poco prima dell’avvio della gara, hanno dato vita ad una serie di schermaglie, nel tentativo di entrare in contatto. I n particolare, appena arrivata la comitiva dei supporter del Taranto diretta allo stadio, vi è stato una breve sassaiola, partecipata da entrambe le parti, che ha richiesto l’intervento dei reparti di rinforzo organico per riportare la situazione ad uno stato di calma.

Poco dopo, in una diversa area della struttura sportiva, i tifosi si sono nuovamente affrontati con cinghie, aste, nonché con lancio di pietre, transenne e oggetti vari, peraltro, noncuranti che nella zona vi era il passaggio di numerose persone che desideravano solo di poter godere dello spettacolo calcistico in campo.

L’individuazione dei 17 soggetti denunciati è avvenuta grazie alla paziente attività d’indagine degli investigatori della DIGOS di Lecce che, presenti sul posto, hanno assistito di persona agli eventi, riconoscendo sin da subito alcuni dei responsabili, tra cui proprio i tre tarantini fermati in precedenza, nonché attraverso l’attenta visione dei filmati, acquisiti nella circostanza dagli operatori delle Forze di Polizia, dai quali sono stati estratti alcuni fotogrammi, portati poi all’attenzione dei poliziotti del Commissariato di Taurisano, della DIGOS di Taranto e dei militari della Compagnia di Casarano che hanno riconosciuto ed identificato i restanti soggetti che avevano preso parte agli scontri.