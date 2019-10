Autunno non pervenuto: impennata delle temperature, picchi oltre i 28°

Dopo una brevissima fase sotto media, le temperature sono nuovamente schizzate verso l'alto in meno di 24 ore portandosi localmente su valori tipicamente tardo estivi, persino superiori a 27°.

Domani temperature in ulteriore aumento, per cui non si escludono picchi anche superiori a 28°.



In uno scenario quasi sempre stabile ad oltranza, oggi rischio di qualche instabilità locale. Cielo a tratti solcato da nubi, con la possibilità di instabilità locale. Temperature max 23-27°, min 14-18°. Vento meridionale, ma più attenuato. Mari poco mossi o quasi caldi dal pomeriggio/sera.



L'anticiclone non intende mollare la presa sul Mediterraneo centro-occidentale, prolungando il richiamo di aria particolarmente mite per il periodo anche nella prima metà della settimana.



Il TEMPO sarà stabile, con sole alternato a qualche nuvola in transito di tanto in tanto; possibili riduzioni della visibilità nelle ore serali e notturne.



Il VENTO sarà debole da NW, tendente a divenire debole variabile.