Il Milan perde due uomini per la sfida contro il Lecce

Caso Dalbert, diecimila euro di ammenda alla società bergamasca. Calabria e Castillejo, calciatori del Milan, non saranno a disposizione del nuovo tecnico rossonero 'in pectore', Stefano Pioli, per la sfida del 20 ottobre contro il Lecce di Liverani.

Si è chiusa con una sostanziosa multa di diecimila euro, a carico dell’Atalanta, il caso Dalbert, calciatore della Fiorentina, vittima di cori di stampo discriminatorio, da parte di un gruppo di sostenitori nerazzurri, durante Atalanta-Fiorentina della quarta giornata.

Queste le decisioni del Giudice sportivo relative, invece, alla giornata numero 7 giocata nel weekend. Il Milan, prossimo avversario del Lecce (e che ha ufficializzato il nuovo tecnico Stefano Pioli, in sostituzione di Marco Giampaolo, esonerato) perde per squalifica Calabria e Castillejo.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica e diecimila euro di multa per Riccardo Saponara (Genoa); una giornata e duemila euro di multa per Gabriel Strefezza (Spal); un turno di stop a testa per Davide Biraschi e Cristian Romero (Genoa), Davide Calabria e Samuel Castillejo (MIlan), Gary Medel (Bologna), Lucas Leiva (Lazio).

ALLENATORI – Due giornate e ammenda di diecimila euro per Paulo Fonseca (Roma); una giornata per Igor Tudor (Udinese).

AMMENDE – 15mila euro alla Roma (ingresso di un preparatore atletico in campo, non tesserato, che applaudiva ironicamente il direttore di gara con atteggiamento aggressivo); 10mila alla Juventus (fascio di luce laser puntato dai propri sostenitori all’indirizzo di un calciatore avversario mentre tirava un rigore).