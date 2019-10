Ferrovie, cancellazioni e variazioni ai treni tra sabato e domenica

Per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico il traffico ferroviario sospeso fra Faenza e Cesena: orari consultabili nelle stazioni e sui sistemi di vendita delle società di trasporto.

Cantieri aperti sabato 12 e domenica 13 ottobre sulla linea ferroviaria adriatica. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire importanti interventi di potenziamento tecnologico e dell’infrastruttura, sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Cesena.

Contestualmente saranno eseguiti lavori anche in Abruzzo e nelle Marche, dove sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su due ponti nelle tratte Falconara – Ancona e Porto San Giorgio – Civitanova.

Funzionali ad elevare gli standard prestazionali della linea, gli interventi rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna – Lecce, che consentirà ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari.

Le modifiche al programma dei treni a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e nuovi treni.

L’orario ferroviario in vigore nelle sole due giornate indicate è consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.