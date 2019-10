Finge di allacciarsi le scarpe per filmare le donne da sotto la gonna: sorpreso in Tribunale

Un 58enne è stato sorpreso mentre con l’espediente di allacciarsi le scarpe filmava nelle parti intime una donna. Per lui è scattata la denuncia.

Filmava le donne da sotto le gonne, fingendo di piegarsi per allacciare le scarpe: è stato denunciato ieri mattina dai carabinieri di Taranto un 58enne di Ginosa Marina, coniugato, esente da precedenti penali o di polizia, sorpreso “in azione” nel Tribunale di Taranto.

L’uomo è stato notato all’interno del palazzo di Giustizia, mentre, fingendo di allacciarsi le scarpe, posizionava il proprio smartphone in modalità “ripresa” al di sotto della gonna di un’ignara donna che stazionava nei pressi di un’aula giudiziaria. Uno dei testimoni della scena non ha esitato ad allertare un addetto alla vigilanza del palazzo di giustizia, il quale a sua volta, ha chiesto l’immediato intervento degli operanti.