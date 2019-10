Disagi per lo sciopero Alitalia, soppressi 27 voli da e per la Puglia

Lo sciopero del personale della compagnia di bandiera comporta lo stop ai voli per Milano e Roma dagli scali pugliesi.

Disagi per i viaggiatori da e per la Puglia a causa dello sciopero del personale Alitalia. Sono 27 in tutto i voli cancellati per la giornata di oggi: otto quelli in partenza dallo scalo di Bari e cinque da quello di Brindisi.

Dal Karol Woytjla sono stati cancellati voli diretti per Milano Malpensa (AZ1646 delle 6,20, AZ1648 delle12,55, AZ1636 delle 16,35, AZ1630 delle 19). Soppressi anche i voli diretti verso l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma AZ1602 delle 6,25, AZ1612 delle 11,10; l'AZ1616 delle15 e l'AZ1610 delle 17.

Gli aerei fermi all'Aeroporto del Salento di Brindisi sono l'AZ1642 delle 13 e delle 14,50 per Milano. Saltato anche il volo delle 6,40 di giovedì 10 ottobre verso Fiumicino.

Disagi anche per i voli in arrivo a Bari: cancellati il volo in arrivo da Milano alle 22,50 di ieri (AZ1645), quelli delle 8,20 (AZ1637), 12,20 (1649), 15,50 (AZ1635) e delle 18,25 (AZ1633) di oggi. I voli da Roma verso Palese cancellati sono quello delle 14,10 (AZ1613) e il successivo delle 16,15 (AZ1615); il volo AZ1607 delle 18,30 e l'AZ1603 delle 22,45.