Giornata della Salute Mentale: la Asl incontra gli studenti

In occasione della XI edizione della Gionata Mondiale della Salute Mentale il Centro Diurno di Campi Salentina coinvolge le scuole per sensibilizzare e informare sul tema del disagio psichico.

Ricorre, il 10 ottobre, la Giornata Mondiale della Salute Mentale, voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale in accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e giunta ormai alla sua undicesima edizione.

Il Centro di Salute Mentale di Campi Salentina del DSM ASL Lecce organizza, in questa occasione, un evento di informazione e sensibilizzazione sul tema del disagio psichico, al fine di far conoscere i luoghi della cura e, attraverso il coinvolgimento della comunità, combattere lo stigma. L'evento ruoterà attorno alla “Human Library, la biblioteca dove si leggono le persone”. Al fine di implementare il contatto, la relazione e l'interscambio, utenti, operatori e familiari sostituiranno i libri e offriranno momenti di condivisione. La mediazione, il confronto, la condivisione di esperienze la partecipazione attiva sono gli strumenti per promuovere, infatti, la cultura del rispetto dell’inclusione, prevenendo il pregiudizio.

Abbiamo creduto, per questa edizione, di dover coinvolgere la scuola, essendo per eccellenza un luogo “sociale”, di accoglienza, scambio, integrazione tra individui: Istituzione che ha l’importante compito di mediare i rapporti sociali in modo da evitare pregiudizi, intolleranza e discriminazioni.