Banda di ladri in azione tra Novoli e Veglie ma un colpo sfuma

Trafugati capi di abbigliamento da un negozio nel centro di Veglie. Assalto a vuoto in una stazione di servizio a Novoli.

Doppio furto, uno a vuoto, tra Veglie e Novoli nella notte. Nel mirino dei ladri il negozio di abbigliamento “Kermesse 1960” in largo Rimembranze e la stazione di servizio “Menga Petroli” in via Sacco e Vanzetti. Nel primo caso i malviventi hanno infranto le vetrine del negozio e hanno fatto in tempo a fare incetta di capi di abbigliamento prima dell'arrivo di una pattuglia di un istituto di vigilanza collegata con l'allarme dell'esercizio commerciale. La quantificazione del bottino è ancora in corso. Nel secondo caso invece i banditi sono rimasti a mani vuote: il sistema di sicurezza collegato con l'istituto di vigilanza privata ha richiamato sul posto la pattuglia delle guardie giurate costruendo la banda alla fuga.