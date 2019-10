Nuovo volo dalla Puglia: arriva il diretto per Iasi

Nuovo volo dalla Puglia: sarà attiva dal prossimo 1 agosto 2020, si volerà da Bari il martedì ed il sabato, ma è già possibile prenotare i voli.

Iasi, la capitale storica della Romania è chiamata la città delle centinaia di chiese, si trova nella regione storica della Moldavia, ed è la scelta perfetta per coloro che cercano una vacanza in una città ricca di cultura e arte dell’architettura.