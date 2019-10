Sorpresa a Gallipoli: avvistato il postino di "C'è posta per te"

"C'è posta per te" fa tappa nel Salento. Marcello, lo storico postino di Maria De Filippi è stato avvistato in questi giorni a Gallipoli insieme alla troupe del programma Mediaset. Chi è il misterioso destinatario dell'invito di Maria De Filippi? In tanti in paese si interrogano da ieri ma per sapere la risposta bisognerà aspettare gennaio, quando è prevista la messa in onda della puntata.



