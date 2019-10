Gad Lerner a Lecce: analisi e riflessioni per costruire l'alternativa

Arci Lecce in collaborazione con le associazioni studentesche e la Libreria Palmieri organizza un dibattito con il giornalista Gad Lerner.

Analista politico e saggista, Gad sarà a Lecce per approfondire con il contributo di Link Lecce, UDS - Unione degli studenti e Studenti Indipendenti - Udu il tema dei fenomeni politici tema dei fenomeni politici, analizzare la fase storica ma soprattutto politica con uno sguardo attento alla delicata fase parlamentare.

Lo scorso Settembre, il noto giornalista è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti della giornata di Pontida al raduno leghista. Al suo arrivo i partecipanti riuniti sul prato di Pontida lo hanno accolto con fischi e insulti legati alla suo origine e alla fede religiosa, frasi in cui trovare il concentrato di tutte le facce del sovranismo.

Lerner ha commentato con poche parole, dicendosi però estremamente allarmato dal contesto sociale e culturale emerso in quell'occasione dalla totale assenza di scuse da parte del leader politico presente su quel palco, che a differenza dei suoi predecessori, ha lasciato al silenzio il potere di legittimare la violenza verbale e la morte della democrazia.

Anche per questo motivo, il dibattito rappresenta un momento di crescita collettiva: per le giovani generazioni che attraverso momenti di discussione politica cercano di costruire un’alternativa al disastro italiano in materia di istruzione; fondamentale per i cittadini, le associazioni e i movimenti che ogni giorno tessono le reti di una società civile, libera e democratica. Parteciperà al dibattito Fabio De Nardis, prof. Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università del Salento, per uno sguardo scientifico dei processi politici e sociali che attraversano la storia della nostra repubblica.