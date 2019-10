"Inonda" terreni di escrementi di gallina, scatta la multa

Due operazioni in materia di tutela ambientale da parte degli agenti della Polizia Provinciale.

Controlli a tappeto nei campi anche da parte della Polizia Provinciale che nei giorni scorsi ha elevato due multe a due cittadini per abbandono di rifiuti.

In particolare in agro di Trepuzzi, lungo una strada interpoderale, gli agenti hanno individuato una Fiat Scudo e una donna intenta a svuotare alcune tinozze di plastica nera contenente escrementi di gallina (pollina) su di un terreno privato: nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.