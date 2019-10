Relazioni sui social network: a Lecce il seminario sulle "identità online"

Koru-Centro di studio e ricerca psico-sociale in collaborazione con PricExpert SAS, organizza il suo primo Seminario dal titolo:"Esperienze Social - vivere online".



Il seminario riguarderà le maggiori aree di interesse sull’utilizzo dei Social Network:

• le identità online;

• le relazioni sui social media;

• le forme di conoscenza costruite e diffuse attraverso la rete;

• i nuovi profili professionali.



La Mission del Centro KORU, nelle persone della dottoressa Pamela Morgagni e della dottoressa Emanuela Romata e del loro staff di specialisti, è quella di dare sostegno, benessere e formazione professionale in ambito psico-socio-sanitario. Una serie di servizi alla persona utili per il migliorando della qualità della vita. Si punta anche al miglioramento della gestione aziendale e per questo hanno scelto come partner una realtà valida ed emergente, quella di PricExpert SAS. Il Centro KORU è inoltre convenzionato con l'Ordine degli Psicologi di Puglia e il seminario è inserito nell'iniziativa del Mese del Benessere Psicologico 2019.





Per info e prenotazioni:





INGRESSO GRATUITO

Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione





Venerdì 11 Ottobre dalle 18:00 alle 20:00

Presso: