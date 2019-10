Formazione professionale: a Lecce partono due corsi gratuiti

FO.R.UM – Formazione Risorse Umane, organizza due corsi gratuiti di Formazione Professionale per la qualifica di:



- Operatore/operatrice per l'approvvigionamento e immagazzinamento della merce (Addetto agli acquisti);



- Operatore/operatrice elettrico/a elettronico/a antennista.





I corsi sono rivolti a GIOVANI in possesso dei seguenti requisiti:



- abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti



- età fino ai 35 anni (36 non compiuti)



- disoccupati o inattivi



- residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia



I corsi si svolgeranno presso l’Ente FO.R.UM. – Formazione Risorse Umane, in Via Salvatore Nahi 11 – 73100 - LECCE



Agli allievi che sosterranno effettivamente l’esame finale di qualifica, verrà riconosciuta un’indennità pari a Euro 1.000,00.



Alla fine dei corsi, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e valido su tutto il territorio nazionale/europeo.



È possibile scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.forumformazione.ite consegnarla entro e non oltre le ore 13:00 del 18 ottobre 2019 presso il “Front Office Informazioni e Orientamento” in Via S. Nahi, 11 -73100 – LECCE.



Gli allievi saranno ammessi al corso previo superamento di una prova di selezione che si terrà il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 9:00 in Via S. Nahi, 11 -73100 – LECCE.



Per info: Via S. Nahi, 11 - Lecce 73100 Tel. 0832 228593 info@forumformazione.it