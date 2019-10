Consorzi di bonifica e contributi: sospesi i preavvisi di fermo amministrativo

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sospende i preavvisi di fermo amministrativo della Soget.

Il recupero forzoso dei contributi a mezzo dei preavvisi di “fermo amministrativo” da parte della SOGET S.p.A. per conto dei Consorzi di Bonifica, è stato sospeso in via cautelare dalla Commissione Tributaria provinciale di Lecce su ricorso cumulativo presentato dall’avvocato Maurizio Villani per conto di dieci contribuenti.