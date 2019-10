Lecce, convegno nazionale dell'associazione Italiana Magistrati per minori e famiglia

All’Hotel Tiziano, l’11 e il 12 ottobre, il XXXVIII convegno nazionale dell’associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e la Famiglia.

Si terrà a Lecce l’11 e 12 ottobre presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, il XXXVIII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia dal titolo quanto mai attuale: “Il Giudice delle relazioni: tra disagio, devianza e nuove fragilità. Le ragioni della specializzazione nei percorsi di giustizia minorile e familiare”.

Obiettivo del Convegno è quello di coinvolgere culture e professionalità diverse che operano in un campo comune: il mondo di minori fragili, disagiati o devianti e delle loro famiglie.

Le due giornate di approfondimento mireranno ad evidenziare le esperienze operative e giurisprudenziali a tutela dei minori e delle relazioni familiari con un approccio interdisciplinare che favorisca il dialogo tra saperi diversi.

Magistrati minorili e di famiglia, togati e onorari, avvocati, responsabili delle organizzazioni e operatori del welfare come assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatori, medici nonchè professionisti interessati a diverso titolo ad approfondire queste tematiche, saranno protagonisti del dibattito ed avranno occasione di confrontarsi durante il Convegno. È un incontro tra mondi diversi che hanno poche occasioni di approfondimento e confronto comune, pur essendo coinvolti a vari livelli attorno ad esperienze di vita di persone di minore età.