Il mito della Vespa per le strade del Salento: torna la Coppa Città di Lecce

Quest’anno in veste autunnale, torna l’appuntamento vespistico della Coppa Città di Lecce, prova di regolarità su strada con forte vocazione turistica che tanti appassionati ha richiamato da tutt’ Italia.

Poco più di ottanta piloti condurranno le loro Vespa, molte delle quali degli anni cinquanta e sessanta, sulle strade più rappresentative del Salento, per cimentarsi nel bel borgo di Acaya ed all’ombra del castello di Castro con i cronometri delle prove concatenate. Alle nove di domenica 13 ottobre prenderà il via da Porta Napoli, dove si concluderà intorno alle cinque del pomeriggio con l’arrivo dei piloti, che si sfideranno in un ultimo confronto con una serie di passaggi al centesimo di secondo prima di vedere esposta la classifica finale. La prova sancirà l’assegnazione del titolo di Campione Interregionale, sia individuale che per Squadra, dato che la classifica è apertissima a tutte le probabilità.