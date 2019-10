Un colpo di pistola per farsi consegnare l'auto, violenta rapina in via Vecchia Carmiano

La rapina è avvenuta in una strada alla periferia di Lecce: l'uomo alla guida è stato avvicinato da un mezzo con a bordo due rapinatori armati.

Paura alle prime ore di oggi in via Vecchia Carmiano, alla periferia di Lecce , per una violenta rapina ai danni di un automobilista che è stato costretto a scendere dal mezzo dopo una minaccia a colpi di pistola. Il tutto è avvenuto lungo una strada scarsamente praticata: l'uomo ha riferito alla polizia di essere stato avvicinato da un'auto a bordo della quale c'erano due persone con i volti coperti che prima gli hanno sbarrato la strada e poi, una volta scesi dal mezzo, hanno esploso un colpo di pistola in aria per costringerlo a consegnargli la Fiat Punto sulla quale viaggiava. Subito dopo si sono dileguati a bordo dei due mezzi. La ricostruzione di quanto accaduto e le ricerche dei due rapinatori sono affidate agli uomini della Squadra Mobile.