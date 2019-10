Gli abitanti della Grecia Salentina hanno origini greche? Via agli esami del DNA

Un'indagine scientifica voluta dall'Unione dei Comuni grichi in collaborazione con l'Unisalento.

Se la popolazione della Grecìa salentina ha origini greche sarà il DNA a stabilirlo. Una ricerca scientifica voluta dall’Unione dei Comuni grichi e dall’Università del Salento mira a identificare le origini degli abitanti dell’area ellenofona del Salento analizzando il DNA.

La popolazione sarà attivamente coinvolta nel reclutamento dei campioni necessari allo svolgimento della ricerca e lo studio sarà presentato giovedì 10 ottobre alle 18 nell’ex convento dei Domenicani, sede del Comune di Sternatia, alla presenza del sindaco Massimo Manera, del Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa salentina Roberto Casaluci e del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Luigi De Bellis.