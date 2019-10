"Addetto alla ristorazione": come iscriversi al corso gratuito

Il Corso gratuito "operatore/operatrice per l’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande" sarà realizzato da "INNOVA.MENTI" di Campi Salentina (LE).



Principali moduli formativi: (Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, Inglese, Tecniche di comunicazione e accoglienza, Informatica e Web, Conservazione e manipolazione degli alimenti (Norme igienico sanitarie HACCP, Economia e gestione delle aziende ristorative, Elementi di culinaria, Organizzazione di eventi, Packaging nella ristorazione: confezionamento degli alimenti, Ambienti, attrezzature, impianti e macchinari nel servizio di ristorazione, Servizio dei vini e abbinamento con il cibo, Servizio Bar (Caffetteria - Aperitivi - Distillati - Liquori - Cocktails - Birra).



DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

n° 20 Giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:

· abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti

· fino ai 35 anni d’età non compiuti al momento dell’iscrizione al corso · disoccupati o inattivi

· militari congedati (in attuazione alla convenzione operativa tra Regione Puglia ed Esercito “Puglia” in materia di F.P. in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili).

· residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.



STRUTTURA PROGETTUALE

Il percorso prevede 900 ore di corso suddivise in 450 ore di teoria e 450 ore di stage (di cui 410 ore stage in Regione Puglia e 40 ore stage in regione Emilia Romagna.



AGEVOLAZIONI PER GLI ALLIEVI

La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria. Sono previste borse di Studio per gli allievi che abbiano frequentato con profitto il corso. I materiali didattici sono gratuiti e a carico dell’ente. Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede operativa di INNOVA.MENTI a Campi Salentina in Via Taranto n. 230. Eventuali allievi residenti fuori dal Comune sede del corso, potranno ricevere un rimborso spese viaggio del mezzo pubblico per raggiungere la sede formativa.





La locandina