Unisalento apre le porte a studenti e famiglie: arrivano le giornate di orientamento

In programma i prossimi 18 e 25 ottobre due giornate aperte ai futuri studenti con stand dimonstrativi e lezioni brevi.



Un’occasione per conoscere la comunità accademica a diretto contatto con i docenti, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti iscritti: offerta formativa e sbocchi occupazionali, attività di ricerca e strutture accademiche, associazioni studentesche e iniziative culturali e sociali sono al centro della due giorni “UniSalento. La tua comunità”, in programma all’Università del Salento i prossimi 18 e 25 ottobre 2019 e aperta al pubblico con una particolare attenzione ai futuri studenti, alle famiglie e ai docenti degli Istituti superiori.



Il 18 ottobre per l’area umanistico-sociale (nel complesso Studium2000, via di Valesio, Lecce) e il 25 ottobre per le aree tecnico-scientifica ed economico-giuridica (nel complesso Ecotekne - piazzale “Caiaffa”, via per Monteroni, Lecce), l’iniziativa vedrà la presentazione delle varie attività d’Ateneo in appositi stand ad accesso libero dalle 9 alle 13, e inoltre una serie di lezioni brevi nelle aree dei vari corsi di studio per le quali è già possibile la prenotazione attraverso la pagina (tasto “scegli e prenota la tua lezione”). Sarà possibile prenotarsi per le lezioni brevi entro il 16 ottobre per la giornata del 18 ed entro il 23 ottobre per la giornata del 25. Tra le lezioni in programma, anche le simulazioni dei test d’accesso per i corsi di studio a numero programmato. Per chi si iscriverà alle lezioni brevi un gadget personalizzato dell’Università (borraccia o maglietta, fino a esaurimento scorte).



In questi giorni, attraverso il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università, sono stati contattati gli Istituti superiori per l’organizzazione della partecipazione delle classi interessate, accompagnate dai docenti e dai dirigenti scolastici, ma è possibile visitare gli stand e/o prendere parte alle lezioni brevi anche come singoli studenti e/o famiglie. Informazioni utili saranno disponibili anche per Enti, organizzazioni e imprese (orientamento in uscita, job placement, attività di ricerca e altro).



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0832 296076-6088-6280.