Rogo all'alba in zona 167, a fuoco l'auto di una donna

La Fiat Punto era parcheggiata in via Pistoia.

Ennesimo inquietante incendio d'auto nel quartiere 167 di Lecce. Una Fiat Punto vecchio modello di proprietà di una residente della zona è stata distrutta dalle fiamme all'alba di oggi in via Pistoia. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale che ha domato il rogo impedendo che si propagasse. Sul luogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile che potrebbero far pensare ad un incendio doloso. Numerosi sono stati negli anni gli episodi dello stesso tipo verificatisi in via Pistoia e nelle strade limitrofe.



Foto di repertorio