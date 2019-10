Omaggio postumo a Salvatore Toma: nelle Marche un premio alla memoria

Il prossimo 16 novembre a Jesi, durante la cerimonia per il premio nazionale di poesia "L’arte in versi”, ci sarà la consegna del riconoscimento alla famiglia.

Un premio alla memoria di Salvatore Toma sarà consegnato alla famiglia durante una cerimonia nelle Marche. Lo ha deciso il poeta e critico letterario marchigiano Lorenzo Spurio, ideatore e presidente del premio nazionale di poesia “L’arte in versi”. Il concorso, organizzato dall’associazione culturale Euterpe di Jesi con il patrocinio della Regione Marche, dell’assemblea legislativa delle Marche, della provincia di Ancona e dei Comuni di Jesi, Ancona e Senigallia, oltre al patrocino della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e di Magli, il suo paese natale.



La consegna del premio agli eredi del Poeta avverrà durante la cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà sabato 16 novembre a Jesi nella sala maggiore del palazzo dei convegni. Nell’occasione, la giuria darà lettura alla motivazione del conferimento e una lettrice presterà la voce a uno dei testi di Salvatore Toma. Durante la premiazione verranno consegnati altri due premi speciali “alla memoria” ad altrettanti poeti che hanno segnato distintamente il percorso della letteratura nazionale: Silvio Bellezza di Lanzo Torinese e Maria Ermegilda Fuxa di Alia.



Salvatore Toma, nato a Maglie nel 1951 e deceduto nello stesso luogo, giovanissimo, nel 1987, è da considerarsi anima importante della poesia pugliese della seconda metà del Secolo scorso. Diede alle stampe sei raccolte poetiche: Poesie (Prime rondini) (1970), Ad esempio una vacanza (1972), Poesie scelte (1977), Un anno in sospeso (1979), Ancóra un anno (1981), Forse ci siamo (1983). Postuma è la raccolta Canzoniere della morte (1996) curata dalla nota filologa Maria Corti ed edita per Einaudi. Sulla sua produzione letteraria si espressero Donato Valli, Oreste Macrì, Gaetano Chiappini, Nicola De Donno e altri.