Regionali, allarme nel centrosinistra: "Si rischia rottura unità delle forze democratiche"

In una nota congiunta, lo scrivono La Puglia in più, la Giusta Causa, Sinistra Italiana e Federico Massa.

“Prima le idee, poi le alleanze e infine le candidature. L'accelerazione annunciata dalla direzione regionale del PD sui tempi del confronto verso le regionali 2020 è irragionevole e rischia di comportare la rottura del campo delle forze progressiste che hanno assunto determinazioni diverse anche sull’allargamento della coalizione, in coerenza con il nuovo quadro politico nazionale”. Lo scrivono in una nota congiunta il movimento La Puglia in Più, La Giusta Causa, Sinistra Italiana e Federico Massa del Pd.

"L'assemblea a Bari già fissata per il 12 ottobre é il luogo idoneo per la discussione e la verifica delle proposte programmatiche e la costruzione di un percorso unitario. Una assemblea aperta al contributo di tutti: movimenti, associazioni, rappresentanti istituzionali”.