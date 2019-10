Successo della Notte della Taranta a Buenos Aires. Prossima tappa Cuba

Continua il tour internazionale di musicisti e ballerini



Successo e grande partecipazione di pubblico per la tappa del Tarantatour2019 in Argentina. Musicisti e ballerini della Taranta si sono esibiti davanti a 50mila persone in Avenida de Mayo a Buenos Aires nell’ambito della manifestazione “Buenos Aires celebra Italia” organizzata dal Governo della capitale argentina ed Enit, in collaborazione con Pugliapromozione, Fondazione La Notte della Taranta e Raiz Italiana.

I musicisti e i ballerini della Taranta si sono anche esibiti nel prestigioso club La Tangente nel quartiere Palermo e hanno inaugurato come ambasciatori ufficiali della pizzica nel mondo la FIT, la fiera internazionale del turismo dell’America latina.

“Questa musica, questa danza hanno la stessa capacità attrattiva e seduttiva del tango in Argentina, ha detto l’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo presente al concerto dal vivo in Avenida de Mayo. Vengo ogni anno in Puglia e il ritmo della pizzica è colonna sonora della bellezza dell’intera regione”.

Pizziche di tradizione e canti d’amore nel repertorio scelto dalla delegazione dell’Orchestra Popolare composta da Consuelo Alfieri (voce, tamburello e organetto) Alessandra Caiulo (voce e tamburello) Salvatore Cavallo Galeanda (voce e tamburello) Peppo Grassi (mandolino), Giuseppe Astore (violino) Leonardo Cordella (organetto) Carlo De Pascali (tamburello) e da i danzatori del Corpo di Ballo Taranta Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta, Mihaela Coluccia e Lucia Scarabino, hanno entusiasmato il pubblico della FIT, la fiera sul turismo che richiama 65 mila visitatori e 30 mila operatori del settore.